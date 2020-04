11:14 | 25.04.2020

Schwesig zur Corona-Bekämpfungsstrategie: ‘Wir lernen jeden Tag dazu’

SCHWERIN (dpa-AFX) – Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat um Verständnis für die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie und für Geduld geworben. “Wir sind in einer Ausnahmesituation, für die niemand den Königsweg hat”, schrieb die SPD-Politikerin am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei bezog sie sich direkt auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der im Bundestag erklärt hatte, dass in kürzester Zeit und unter großen Unwägbarkeiten tiefgreifende Entscheidungen zu treffen gewesen seien. Politik und Wissenschaft müssten auf Entwicklungen in der Pandemie reagieren. Im Nachhinein könne sich auch manche Entscheidung als falsch erweisen, hatte der Minister eingeräumt. “Wir lernen jeden Tag dazu und entwickeln deshalb Entscheidungen weiter”, schrieb Schwesig. Auf ihr Drängen hin hatte Mecklenburg-Vorpommern als eines der ersten Bundesländer eine Maskenpflicht für Nutzer des Nahverkehrs beschlossen. Gleichzeitig gingen die seit Montag geltenden Lockerungen für den Einzelhandel im Bundesvergleich mit am weitesten./fp/DP/fba