17:49 | 07.01.2020

Seat-Chef de Meo tritt zurück

MARTORELL (dpa-AFX) – Der Vorstandschef der spanischen VW -Tochter Seat, Luca de Meo, ist zurückgetreten. Der Manager sei “auf eigenen Wunsch und in vollem gegenseitigen Einvernehmen (…) abberufen worden”, teilte der Autobauer am Dienstag in Martorell mit. Seine Aufgaben übernehme zunächst Finanzvorstand Carsten Isensee in Personalunion. De Meo bleibe im Konzern, hieß es. Der 52-Jährige war seit November 2015 Seat-Chef. Zu den Gründen machten zunächst weder Seat noch die Konzernmutter Volkswagen weitere Angaben. De Meo war zuletzt als Chef bei anderen Autobauern im Gespräch, etwa beim französischen Konkurrenten Renault ./bvi/DP/jha