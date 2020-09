5:49 | 11.09.2020

Seehofer und EU-Vize-Kommissionschef berichten über Hilfe für Moria

BERLIN/ATHEN (dpa-AFX) – Nach dem Großbrand im griechischen Migrantenlager Moria auf Lesbos berichten am Freitag (10.00 Uhr) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, über die aktuelle Lage nach dem Feuer und die Hilfsmaßnahmen. Wie das Ministerium am Donnerstagabend mitteilte, wird Schinas, der auf Lesbos war, per Video aus Athen zugeschaltet. Das Lager war in der Nacht zum Mittwoch bei mehreren zeitgleichen Bränden fast vollständig zerstört worden. Statt der vorgesehenen rund 3000 Migranten waren dort mehr als 12 000 Menschen untergebracht. Die griechische Regierung stellte gezielte Brandstiftung als Auslöser fest./toz/DP/jha