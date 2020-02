22:40 | 05.02.2020

Senat spricht Trump in Impeachment-Verfahren von allen Vorwürfen frei

WASHINGTON (dpa-AFX) – Im Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten hat der Senat Donald Trump von allen Anklagepunkten freigesprochen. In der von Trumps Republikanern dominierten Kongresskammer kam am Mittwoch (Ortszeit) wie erwartet nicht die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um Trump für Machtmissbrauch oder die Behinderung von Kongress-Ermittlungen zu verurteilen./jac/lkl/cy/DP/fba