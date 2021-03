19:02 | 11.03.2021

Serbien beginnt im Mai mit Produktion von russischem Corona-Vakzin

BELGRAD/MOSKAU (dpa-AFX) – Serbien beginnt nach Regierungsangaben am 20. Mai mit der eigenen Produktion des russischen Covid-19-Impfstoffs Sputnik V. Das vereinbarten der russische Handelsminister Denis Manturow und der ressortfreie serbische Minister Nenad Popovic am Donnerstag in Moskau. Serbien werde – abgesehen von Russland – somit das erste Land in Europa sein, das Sputnik V herstelle, erklärte Popovic im serbischen Staatsfernsehen RTS. Der serbische Lizenznehmer des russischen Herstellers Gamaleja werde das Torlak-Institut sein, sagte Popovic. Das Belgrader Institut ist auf Impfstoff- und Virenforschung spezialisiert. In einem ersten Produktionszyklus könnten in Serbien vier Millionen Dosen des in Russland entwickelten Vakzins erzeugt werden. Serbien setzt seit Jahresbeginn Sputnik V ein. Daneben verwendet das Land mit sieben Millionen Einwohnern auch westliche Impfstoffe und das chinesische Präparat Sinopharm. Mit 1,8 Millionen verabreichten Impfungen ist Serbien nach Großbritannien in Europa führend. 666 000 Menschen erhielten die zweite Dosis. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA prüft die Zulassung von Sputnik V noch. Der Vorsitzende der deutschen Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hatte das Produkt am Mittwoch als “guten Impfstoff” bezeichnet./gm/DP/fba