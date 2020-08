7:29 | 06.08.2020

Shop Apotheke fährt operativen Gewinn ein und profitiert von Corona-Krise

VENLO (dpa-AFX) – Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat im zweiten Quartal dank einer deutlich höheren Nachfrage in der Corona-Krise einen operativen Gewinn eingefahren. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 6,3 Millionen Euro, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Venlo bei der Vorlage ausführlicher Zahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor stand noch ein kleiner operativer Verlust von 0,5 Millionen Euro zu Buche. Unter dem Strich schrieb Shop Apotheke im ersten Halbjahr allerdings immer noch rote Zahlen. Der Fehlbetrag konnte aber im Vergleich zum Vorjahr um rund drei Viertel auf minus 5,1 Millionen Euro verringert werden. Shop Apotheke profitierte davon, dass in der Krise immer mehr Medikamente online bestellt wurden. Die Nachfrage stieg im zweiten Quartal in allen Segmenten deutlich. Wie bereits bekannt, hatte Shop Apotheke seinen Umsatz im zweiten Quartal um 42 Prozent auf 233 Millionen Euro gesteigert und auch die Zahl seiner Neukunden deutlich erhöht. Ende Juli hob das Unternehmen zudem seine Jahresprognose dank der gut laufenden Geschäfte an. Demnach rechnet Shop Apotheke für 2020 nun mit einem Umsatzwachstum von mindestens 30 Prozent. Vorher standen mindestens 20 Prozent auf dem Zettel. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt das Unternehmen nun eine Umsatzmarge von 1 bis 2 Prozent an. Vorher war lediglich ein positives bereinigtes Ebitda in Aussicht gestellt worden./eas/mis