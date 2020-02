20:23 | 04.02.2020

Siemens kauft Iberdrola Aktienpaket an Gamesa ab

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Siemens kauft dem spanischen Stromkonzern Iberdrola seinen Minderheitsanteil am Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa ab. 1,1 Milliarden Euro bezahlen die Münchener für das achtprozentige Paket, teilte der Dax -Konzern am Dienstagabend mit. Das sind 20 Euro pro Aktie./fba/bek