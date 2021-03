19:08 | 11.03.2021

Siemens leiht sich zehn Milliarden US-Dollar am Anleihemarkt

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Der Industriekonzern Siemens hat sich zehn Milliarden US-Dollar am Anleihemarkt beschafft. Das Geld dient der Finanzierung der im August vergangenen Jahres angekündigten Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian durch die Konzerntochter Siemens Healthineers, wie Siemens am Donnerstagabend mitteilte. Siemens Healthineers übernimmt das US-Unternehmen für 16,4 Milliarden US-Dollar. Siemens hält rund 79 Prozent an Healthineers. Die Anleihen haben Laufzeiten von 2 bis 20 Jahren und sind überwiegend festverzinslich. “Über alle Laufzeiten verzeichnete Siemens seine bisher niedrigsten Zinskosten bei US-Dollar-Anleihen”, teilte der Konzern mit. Genaue Angaben zum Zinssatz machte Siemens nicht./fba/men