7:05 | 05.02.2020

Siemens spürt Schwäche im Auto- und Maschinenbau

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Die anhaltende Schwäche im Automobil- und Maschinenbausektor hat das Ergebnis des Technologiekonzerns Siemens auch zum Auftakt des Geschäftsjahres belastet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) sank im ersten Quartal (per 31. Dezember) um 30 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Analysten hatten hier mit mehr gerechnet. Das Ergebnis der digitalen Geschäfte sank dabei um knapp ein Drittel. Dazu belastete der Windanlagenbauer Gamesa, der im ersten Quartal wegen der Verzögerung bei Projekten in die Verlustzone gerutscht war. Unter dem Strich betrug der Gewinn knapp 1,1 Milliarden Euro, der damit etwas über dem Vorjahresniveau lag. Der Umsatz stieg leicht um 1 Prozent auf 20,3 Milliarden Euro. Der Auftragseingang fiel um 2 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro. Den Ausblick bestätigte der Konzern./nas/stk