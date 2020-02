5:50 | 05.02.2020

Siemens vor stürmischer Hauptversammlung

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Siemens steht eine von Protesten und Kritik begleitete Hauptversammlung bevor. Zum Aktionärstreffen am Mittwoch (10.00 Uhr) in München haben verschiedene Gruppierungen Proteste gegen den Konzern angekündigt. Im Zentrum steht dabei die Kritik von Klimaaktivisten an der Beteiligung des Konzerns an einem riesigen Kohlebergbauprojekt in Australien. Doch auch von Investorenseite wird sich der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser einiges anhören dürfen. Zuletzt hatte Vera Diehl von Union Investment den Auftrag für das Kohlebergwerk als “kommunikatives Desaster für Siemens” bezeichnet. Siemens befindet sich derzeit in einer Umbruchphase. Der Konzern will im Laufe des Jahres sein Energiegeschäft als “Siemens Energy” an die Börse bringen. Zudem läuft Kaesers Vertrag als Vorstandsvorsitzender zum Jahresende aus. Als wahrscheinlichster Nachfolger gilt sein Vize Roland Busch./ruc/wee/DP/zb