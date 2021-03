12:24 | 08.03.2021

Sky buhlt mit neuem Non-Stop-Motorsportsender um Formel-1-Fans

BERLIN (dpa-AFX) – Der Bezahl-Fernsehsender Sky will mit einem eigenen Kanal nur für Autorennen Motorsport-Fans für sich gewinnen. Der kleine Haken ist, dass der Weg in dieses TV-Paradies seinen Preis hat und der neue Kanal namens Sky Sport F1 in seiner günstigsten Variante 17,50 Euro im Monat kostet. Nach der schmerzlichen Niederlage im Poker um die Champions League musste Sky Ersatz für die Fußball-Übertragungen suchen und hatte im Sommer beim Wettbieten um die Formel-1-Rechte RTL ausgestochen. “Motorsport, und insbesondere die Formel 1, ist in Deutschland neben dem Fußball ein absoluter Zuschauermagnet”, sagte Sky-Sportchef Charly Classen zum Einkauf. Mit einem Riesenangebot rund um die Königsklasse soll zum einen der Verlust von bisherigen Kunden des Sport-Paketes möglichst klein gehalten werden. Und zum anderen sollen möglichst viele der durchschnittlich rund vier Millionen Formel-1-Zuschauer, die bisher kostenlos bei RTL geschaut hatten, als Neukunden von einem Sky-Abonnement überzeugt werden. Als Teil dieser Strategie hat Sky mit dem unterlegenen Konkurrenten sogar eine “Partnerschaft” abgeschlossen, wie der ungewöhnliche Deal im gemeinsamen PR-Text genannt wird: RTL darf in der kommenden Saison vier Rennen der Formel 1 parallel zeigen. Dafür hätte das Medien-Unternehmen aus Unterföhring auch den hauseigenen Sender Sky Sport News nutzen können./mrs/DP/stw