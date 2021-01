5:56 | 15.01.2021

Söder: Grüne müssen sich zwischen bürgerlich und links entscheiden

MÜNCHEN (dpa-AFX) – CSU-Chef Markus Söder hat den Grünen geraten, sich mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl im Herbst auf eine Wunschkoalition festzulegen. “Die Grünen müssen erstmal klären, in welche Richtung sie wirklich gehen wollen: Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün. Sich da nicht festzulegen, ist nicht ehrlich und weckt auch kein Vertrauen bei den Wählern”, sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Die Partei mit Robert Habeck und Annalena Baerbock an der Spitze müsse sich entscheiden, ob sie bürgerlich oder links sein wolle. “Beides zusammen geht nicht. Die Wähler wollen wissen, was sie nach einer Wahl erwartet.” Es gebe in Deutschland eine große Sehnsucht nach frischen Ideen, Veränderung und Modernität, sagte Söder. “Und nicht nach einer Rückkehr in die siebziger Jahre, wie es das Modell Rot-Rot-Grün bedeuten würde.”/nif/DP/stk