16:01 | 14.04.2021

Söder zum Machtkampf um K-Frage: ‘Am Ende wird alles gut werden’

MÜNCHEN (dpa-AFX) – CSU-Chef Markus Söder hat sich am Mittwoch nicht zum möglichen Ausgang des Unions-Machtkampfs um die Kanzlerkandidatur geäußert. Er sagte am Rande einer CSU-Fraktionssitzung im Landtag in München lediglich: “Am Ende wird alles gut werden.” Spekulationen jeder Art lehnte Söder ab – alles weitere stehe “in den Sternen”. Söder und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hatten nach einem gemeinsamen Aufritt in der Unions-Fraktion im Bundestag am Dienstag angekündigt, die K-Frage in den kommenden Tagen klären zu wollen. Wann und wie dies erfolgen soll, blieb am Mittwoch zunächst offen./ctt/had/DP/fba