10:00 | 26.04.2020

Sonntagstrend: Union klettert weiter – SPD verliert

BERLIN (dpa-AFX) – Die Union profitiert einer neuen Umfrage zufolge im Gegensatz zur SPD weiter vom Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Krise. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die “Bild am Sonntag” erhebt, klettern CDU und CSU um einen Prozentpunkt auf 38 Prozent, das ist der höchste Wert seit der Bundestagswahl im September 2017. Der Koalitionspartner SPD verliert zwei Punkte und kommt auf 16 Prozent. Weiter bergab geht es für die Grünen, die nur noch 15 Prozent erreichen, ein Punkt weniger als in der Vorwoche. Es ist der schlechteste Wert seit 14 Monaten. Die AfD kann sich nach wochenlangem Sinkflug um zwei Punkte auf 11 Prozent leicht erholen. Die Linke gewinnt einen Punkt auf 9 Prozent hinzu, die FDP verliert einen Punkt auf 6 Prozent./shy/DP/zb