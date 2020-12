20:35 | 29.12.2020

Spahn: Auch nach dem 10. Januar ‘ohne Zweifel’ noch Beschränkungen

BERLIN (dpa-AFX) – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stimmt die Bevölkerung darauf ein, dass die umfassenden staatlichen Corona-Beschränkungen auch nach Ablauf der Frist am 10. Januar zumindest teilweise verlängert werden. Bei der Eindämmung der Pandemie sei Deutschland “bei weitem noch nicht da, wo wir hin müssen”, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in den ARD-“Tagesthemen” laut Vorabmeldung. Deshalb werde es nach dem 10. Januar “ohne Zweifel Maßnahmen geben”. In welchem Umfang, müsten dann Anfang Januar Bund und Länder entscheiden. Es sei aber absehbar, dass die Zahlen bis dahin nicht so niedrig seien, “dass wir einfach in den Vorlockdown-Modus zurück können”, sagte er. Zu den Problemen bei der Terminvergabe für die Corona-Impfung sagte Spahn, zu Beginn ließen sich Wartezeiten in den Telefonleitungen leider nicht vermeiden. Er könne nur um Verständnis und Geduld bitten. Da jedes Bundesland ein anderes System habe, herrsche “etwas förderales Durcheinander”. Spahn trat erneut dem Eindruck entgegen, der Rest der Welt habe ganz viel Impfstoff und Deutschland habe keinen. “Wir beginnen alle unter den Bedingungen der Knappheit.”/toz/DP/fba