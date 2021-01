16:58 | 30.01.2021

Spahn: Impftermin-Vergabe über Hotlines muss besser werden

BERLIN (dpa-AFX) – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich angesichts überlasteter Leitungen für Änderungen bei der Impftermin-Vergabe ausgesprochen. “Das muss besser werden”, sagte Spahn am Samstag bei einem Townhall-Meeting. Dies werde auch Thema sein beim Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag. Zum Start der Impftermin-Vergabe in NRW etwa waren Anmelde-Webseiten und Hotlines geradezu überrannt worden. Zahlreiche impfwillige Menschen ab 80 Jahren oder ihre Angehörigen kamen telefonisch nicht durch und hatten auch online zunächst keinen Erfolg. Darauf verwies auch Spahn. Es mache Sinn, wie einige Länder es machten, nicht gleich alle aus einer Altersgruppe einzuladen – sondern die Gruppen, die einen Termin vereinbaren könnten, kleiner zu machen. Spahn sagte, er verstehe “total” den Frust. Es seien aber auch viele gleichzeitig, die nun um einen Termin “ringen”./hoe/DP/fba