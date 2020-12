9:07 | 28.12.2020

Spahn rechnet bald mit höherer Impfstoffproduktion in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist zuversichtlich, dass die Produktion des Corona-Impfstoffs in Deutschland bald hochgefahren werden kann. “Wir tun alles zusammen mit Biontech -Pfizer , dass es zusätzliche Produktionsstätten hier in Deutschland etwa in Marburg in Hessen geben kann”, sagte Spahn am Montag im ZDF-“Morgenmagazin”. “Ziel ist, noch im Februar/März dort auch Produktion möglich zu machen. Und das würde die Menge enorm erhöhen.” Biontech hat die Marburger Produktionsanlage von dem Schweizer Pharmariesen Novartis übernommen. Nach Angaben des Unternehmens sind dort nun einige Umstellungen nötig, bevor es auch dort mit der Produktion des Covid-19-Impfstoffs losgehen kann. Forderungen nach mehr Tempo wies Spahn zurück. Die Herstellung von Impfstoffen sei überaus anspruchsvoll, sie könne nicht in drei oder vier Wochen beliebig hochgefahren werden. “Das braucht Vorlauf, und das ist in Vorbereitung in Marburg”, betonte er. Mit Befremden reagierte Spahn auf den Vorschlag des Linken-Gesundheitspolitikers Achim Kessler, Impfstoff-Hersteller zu zwingen, anderen Unternehmen eine Lizenz zum Nachproduzieren zu gewähren. “Eine Produktion für einen Impfstoff ist hoch anspruchsvoll und hochkomplex, die kann man nicht mal eben per Lizenz bei einem anderen Unternehmen machen”, sagte er. Gerade auch für das Vertrauen in den Impfstoff ist es wichtig, dass alle Qualitätsanforderungen eingehalten würden. Generell sei es einfach falsch, wenn der Eindruck entstehe, alle Länder außer Deutschland hätten genügend Impfstoff: “Der ist überall knapp, für alle auf der Welt.” Die Bundesregierung arbeite daran, dass es bald mehr Impfstoff gebe. “Aber wir machen das so, dass dann anschließend auch die Qualität stimmt.”/wn/DP/mis