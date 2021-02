20:07 | 03.02.2021

Spahn stellt Wahlmöglichkeit bei Corona-Impfstoff in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass es in einigen Monaten bei der Corona-Impfung auch eine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff geben wird. “Dann wird es auch möglich sein, ein Stück Auswahl möglich zu machen”, so wie bei anderen Impfstoffen auch, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend bei einer Online-Diskussion der Friedrich-Naumann-Stiftung. Bei absoluter Knappheit gehe das allerdings nicht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Impfstofflieferungen im zweiten Quartal deutlich anziehen werden. Der Gesundheitsminister rechnet nach eigener Aussage damit, dass es in Deutschland mittelfristig eine Debatte über Impfbereitschaft geben wird. “Die Debatte wird sich sehr bald sehr ändern, da bin ich sicher.” Dann werde es um die Frage gehen, ob sich überhaupt genug Menschen impfen ließen in Deutschland. “Und was machen wir eigentlich mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen? Müssen wir dann weiterhin auf die aufpassen, indem wir alle Schutzmasken tragen?”/jr/DP/he