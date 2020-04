19:02 | 26.04.2020

Spaniens Gesundheitsminister: Kein Profi-Fußball vor dem Sommer

MADRID (dpa-AFX) – Spaniens Gesundheitsminister hat einen raschen Neustart der Primera Division ausgeschlossen. “Es wäre rücksichtslos, jetzt zu sagen, dass der Profi-Fußball vor dem Sommer zurück sein wird”, sagte Salvador Illa am Sonntag. Wegen der Coronavirus-Krise ruht der Fußball in Spanien seit dem 12. März. Das Land ist mit mehr als 22 000 Toten besonders hart von der Pandemie betroffen. “Wir werden weiterhin die Entwicklung (des Virus) überwachen und die Richtlinien, die wir präsentieren werden, werden zeigen, wie verschiedene Aktivitäten zu einer neuen Normalität zurückkehren können”, sagte Illa. Bislang ist der Profifußball mindestens bis Ende Mai ausgesetzt. Der Gesundheitsminister dämpfte die Erwartungen, dass die Profis, wie von der Liga gewünscht, täglich getestet werden könnten. “Die Tests müssen den regionalen Behörden zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, um welche Art von Test es sich handelt. Und es wird an ihnen liegen, zu entscheiden. Wir müssen eine gemeinsame Strategie haben. Wir müssen alle in die gleiche Richtung ziehen”, sagte Illa./aer/DP/he