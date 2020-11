9:44 | 20.11.2020

SPD-Fraktion warnt nach Störungen vor Verrohung der Sitten

BERLIN (dpa-AFX) – Die SPD-Bundestagsfraktion hat die Störungen am Rande der Debatte über das Infektionsschutzgesetz verurteilt und vor einer Eskalation gewarnt. “Das führt dazu, dass wir eine Verrohung der Sitten haben und dem müssen wir Einhalt gebieten”, sagte der Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, am Freitag im Deutschlandfunk. “Irgendwann sind es nicht mehr Worte, sondern dann ist es auch Gewalt.” Und das dürfe es nicht geben. Die Vorsitzenden der AfD-Fraktion hatten ihr Bedauern über das unangemessene Verhalten einiger Gäste von Abgeordneten der Fraktion während der Bundestagsdebatte am Mittwoch ausgedrückt. Aus Sicht des SPD-Politikers trägt die Partei aber nicht genügend zur Aufklärung bei. “Nach außen hin versucht Herr Gauland ein möchtegern-bürgerliches Gesicht aufzusetzen, im Hintergrund sitzt die extreme Rechte, die mit Neonazis kooperiert. Und das wird von ihm geduldet und akzeptiert.” Das sei Teil der Strategie der AfD. “Und die ist Destruktion und dass es diesem Land schlecht geht und dann geht es der AfD gut.”/wee/DP/nas