8:26 | 04.01.2021

SPD-Generalsekretär beklagt Impf-Chaos – Merkel soll übernehmen

BERLIN (dpa-AFX) – SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die aktuelle Corona-Impfstrategie der Bundesregierung kritisiert und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, sich einzuschalten. Deutschland stehe im Vergleich mit anderen Ländern schlechter da, sagte er im ARD-“Morgenmagazin”. Die Schuld hierfür gibt Klingbeil Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Länder außerhalb der EU wie die USA und Großbritannien hatten Impfstoffe nach weniger umfangreichen Prüfungen Notfallzulassungen erteilt und begannen früher mit dem Impfen. Die Umsetzung läuft in Deutschland über die Länder, die jeweils eigene Regelungen haben. “Wir sehen in diesen Tagen, dass es chaotische Zustände gibt”, sagte Klingbeil. Klingbeil forderte “eine nationale Kraftanstrengung” unter der Leitung Merkels. Ähnlich sagte er das auch der “Bild”-Zeitung (Montag). Er wiederholte die Forderung, alle Pharmaunternehmen an einen Tisch zu rufen, um auszuloten, wie Kooperationsverträge aussehen könnten. Die Suche nach weiteren Produktionsmöglichkeiten für den einzigen in der EU bisher zugelassenen Impfstoff von Biontech läuft allerdings bereits./and/DP/stw