8:08 | 01.06.2020

SPD will bei Koalitionsgipfel für Kinderbonus kämpfen

BERLIN (dpa-AFX) – Familien sollen nach dem Willen der SPD im geplanten Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung mit einem einmaligen Kinderbonus entlastet werden. “In Familien, in denen gerade ein Elternteil in Kurzarbeit ist oder die ihre Arbeitszeit in der Krise reduzieren mussten, ist das Geld jetzt knapp”, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzenden Serpil Midyatli der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. “Deshalb wollen wir einen Kinderbonus von mindestens 300 Euro pro Kind durchsetzen.” Die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen am Dienstagabend ein Konjunkturpaket beschließen, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. In diesem Zusammenhang hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Idee eines Kinderbonus bereits ins Spiel gebracht. Es werde wohl noch Monate dauern, bis Kitas und Schulen wieder im regulären Umfang öffneten, sagte Midyatli. “Insbesondere Frauen stecken hier zurück und reduzieren ihre Arbeitszeit, um die Familienarbeit zu übernehmen. Dadurch vergrößert sich die bestehende Lohnlücke zwischen den Geschlechtern noch weiter.” Der Bonus dürfe nicht auf Leistungen aus anderen Sicherungssystemen angerechnet werden. “Er wird dadurch also konkret den Familien helfen, die wenig Einkommen haben.” Midyatli sagte, die SPD wolle auch mehr Geld für Investitionen in den Kommunen durchsetzen. “Unser Konjunkturprogramm soll Städte und Kommunen entlasten, um so dort den nötigen Spielraum zu schaffen, um in Kitas, Sport- und Spielplätze und Jugendeinrichtungen zu investieren.”/hrz/DP/fba