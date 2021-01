11:05 | 15.01.2021

Sperre: Eurozone: Außenhandel setzt Erholung von Corona-Einbruch fort

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Der Außenhandel der Euroländer hat die Erholung vom Corona-Einbruch fortgesetzt. Im November stiegen sowohl die Ausfuhren als auch die Einfuhren weiter an, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag bekanntgab. Die Exporte erhöhten sich saisonbereinigt um 2,0 Prozent zum Vormonat, die Importe stiegen um 2,4 Prozent. Der Überschuss in der bereinigten Handelsbilanz hat sich den Angaben zufolge kaum verändert. Er lag im November bei 25,1 Milliarden Euro, nach 25,2 Milliarden im Monat zuvor. Während der Handelsbilanzsaldo wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat, gilt dies nicht für die Aus- und Einfuhren. Wie Eurostat erklärte, lagen die Exporte im November immer noch 4,4 Prozent niedriger als im Februar 2020. Die Importe fallen 4,8 Prozent geringer aus als vor Einführung der ersten Corona-Beschränkungen. Beide Größen haben sich zuletzt aber deutlich erholt./jkr/la/jha/