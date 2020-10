13:25 | 24.10.2020

Staatssekretär Jäger mit Coronavirus infiziert – Treffen mit Spahn

BERLIN (dpa-AFX) – Der Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium, Martin Jäger, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Jäger hatte sich am Montagmittag mit dem inzwischen ebenfalls mit dem Virus infizierten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) getroffen. Ein Sprecher Spahns sagte dazu am Samstag: “Ob und wie die jeweiligen Infektionen mit dem Treffen zusammenhängen, ist unklar.” Der Sprecher erklärte weiter: “Nachdem am Mittwoch alle Kontaktpersonen des Ministers informiert worden waren, hatte sich Staatssekretär Jäger direkt testen lassen und in die häusliche Quarantäne begeben.” Bei Spahn hätten sich nach wie vor ausschließlich Erkältungssymptome entwickelt./rm/DP/fba