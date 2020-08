11:11 | 29.08.2020

Städtetag: Lückenlose Kontrolle der Quarantänepflicht unmöglich

BERLIN (dpa-AFX) – Die Städte wollen nach Angaben ihres Verbands mit Schwerpunktkontrollen öffentlichkeitswirksam auf die Einhaltung der Corona-Regeln drängen. “Klar ist aber auch: Kontrollen allein reichen nicht. Wir müssen vor allem auf Einsicht und gegenseitige Rücksichtnahme der Menschen setzen”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, der “Passauer Neuen Presse” (Samstag) weiter. “Eine lückenlose Kontrolle bei Verstößen gegen die Regeln ist nicht möglich.” Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten bei ihrer Videokonferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie am Donnerstag vereinbart: “Insbesondere die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten öffentlichen Bereichen gilt verbindlich und muss entsprechend von den Ordnungsbehörden konsequent kontrolliert und sanktioniert werden. Die Länder werden das Mindestregelbußgeld für Verstöße gegen die Maskenpflicht auf mindestens 50 Euro festlegen.”/and/DP/mis