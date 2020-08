17:16 | 26.08.2020

State Street Bank: Anlegervertrauen leicht gestiegen – Zurückhaltung bleibt aber

BOSTON (dpa-AFX) – Die Stimmung unter den Aktienanlegern hat sich einer Befragung von State Street zufolge im August wieder moderat verbessert. Der vom Vermögensverwalter ermittelte Investor Confidence Index (ICI) stieg um 1,5 Punkte auf 86,1 Punkte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Im Juli war das Anlegervertrauen ausgehend von zuvor hohem Niveau wieder etwas gesunken. Regional betrachtet ist der Risikoappetit der Investoren überall in der Welt etwas gestiegen, vor allem in Europa. Dort stieg der Teilindex um 4,8 Punkte auf 122,6 Zähler. Das auf Asien ausgelegte Stimmungsbarometer legte um 3,3 Punkte zu, jenes für Nordamerika um 1,0 Punkte. Anders als in Europa bleiben die Indizes in diesen Regionen mit 89,9 und 77,6 Punkten weiter unter der neutralen 100-Punkte-Schwelle. Laut Rajeev Bhargava, Leiter der Abteilung für die Erforschung des Anlegerverhaltens bei State Street Associates, sind die moderaten Anstiege aber kein Indiz für eine zugenommene Risikobereitschaft. Anleger beobachteten die Zahl der neuen Covid-19-Fälle und ihre Auswirkungen auf das globale Wachstum weiterhin genau. “Während die US-Aktienmärkte neue Höchststände erreichten, scheinen die institutionellen Anleger zurückhaltender zu sein und drückten im August ein größeres Maß an Zurückhaltung aus”, kommentierte er den nur leichten Anstieg des US-Teilindex. Der Investor Confidence Index misst die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral – dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./tih/ajx/he