16:27 | 09.06.2020

STICHWORT: Die größten Baustellen für VW-Chef Herbert Diess

WOLFSBURG (dpa-AFX) – Nach den Irritationen um Anschuldigungen gegen das VW -Kontrollgremium muss Vorstandschef Herbert Diess nun unter Beweis stellen, dass die Konzernführung den Ex-BMW -Manager nicht umsonst nach Wolfsburg geholt und ihn zum Chef gemacht hat. Zuvorderst stehen wichtige Projekte: der neue Golf 8 und der vollelektrische ID.3. FAHRZEUGE: Der Golf ist weiter das zentrale Brot-und-Butter-Modell der Wolfsburger, der das Geld hereinholen soll. Der ID.3 soll es einmal werden und VW in der Elektro-Ära die Marktführerschaft sichern. Beide kranken aber an Elektronik- und Softwareproblemen. Ein gelungener Start des E-Autos ist wichtig, um in diesem und dem kommenden Jahr die CO2-Abgasvorgaben der EU zu schaffen. WERBECLIP: Neben den Autos steht bei VW immer auch die Stimmung in der Belegschaft im Mittelpunkt. Die war zuletzt alles andere als gut wegen des Bildes, das der Konzern in der Öffentlichkeit abgibt. Die Arbeitnehmerseite monierte unter anderem, wie mit einem als rassistisch aufgenommenen Werbeclip des Unternehmens umgegangen wurde. DIGITALISIERUNG: Abgesehen von den aktuellen Schwierigkeiten, im Verkauf einen Kaltstart aus dem Corona-Lockdown hinzulegen, muss Diess auch zeigen, dass die richtigen Weichen in Sachen Digitalisierung gestellt sind. Autobauer werden nach Ansicht von Experten am Markt künftig nur noch bestehen, wenn sie dem Kunden im Auto ein ganz anderes Erlebnis bieten – angefangen von der Anbindung ans Internet für Nachrichten und Musik bis hin zu Funktionsupdates der Fahrzeugtechnik selbst. Nicht umsonst will Diess den Anteil der selbsterstellten Software im Auto deutlich steigern, doch Wettbewerber sind den deutschen Autobauern hier voraus. PERSONAL: Auch der Umbau von der alten in die neue Auto-Welt ist nicht gänzlich ohne Stolpersteine, weil die Mitarbeiter mitunter ganz neue Fähigkeiten erlernen müssen./men/DP/eas