15:34 | 16.09.2020

STICHWORT/Klimaschutz, Digitalisierung und Co.: Von der Leyens Kerngedanken

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Gut 77 Minuten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch darüber gesprochen, welche Rolle die Europäische Union künftig spielen soll. Das Motto lautete: “Die Welt von morgen schaffen: eine vitale Union in einer fragilen Welt”. Die Grundgedanken: KLIMASCHUTZ: Die EU soll Vorreiter sein und noch mehr tun als bisher geplant. Der Ausstoß der Treibhausgasen soll nun bis 2030 um mindestens 55 Prozent sinken – und nicht nur um 40 Prozent. DIGITALISIERUNG: Ein “digitales Jahrzehnt” hat von der Leyen ausgerufen: Gemeinsamer Datenraum, europäische Cloud und sichere europäische digitale Identität sind die Grundpfeiler. STÄRKER NACH AUSSEN: Menschenrechtsverletzungen will von der Leyen überall klar benennen. Den USA reicht sie die Hand. Großbritannien warnt sie vor einem Scheitern des Handelsvertrages. INNEREN ZUSTAND VERBESSERN: Von der Leyen warnt vor Zerbrechlichkeit, ruft zur Einheit auf. Die Gemeinschaft müsse wieder Vertrauen zueinander finden. MENSCHLICHKEIT: Der Kampf gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus soll verstärkt werden. Dafür will von der Leyen eine Koordinationsstelle für die Bekämpfung von Rassismus einrichten. Auch Rechte sexueller Minderheiten sollen verbessert werden. ARBEIT MUSS SICH LOHNEN: Jeder soll das Recht auf einen Mindestlohn haben. Dafür will die Kommission einen Gesetzesvorschlag vorlegen, Mitgliedstaaten sollen einen Rechtsrahmen für Mindestlöhne einführen./bvi/DP/nas