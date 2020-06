8:11 | 01.06.2020

Stimmung in Chinas Industrie uneinheitlich

PEKING (dpa-AFX) – Die Stimmung in der privaten und mittelständischen Industrie in China ist besser als in den vornehmlich von Staatsbetrieben dominierten Bereichen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Wirtschaftsmagazins “Caixin” machte im Mai den größten Sprung seit mehr als neun Jahren. Wie das Blatt am Montag berichtete, stieg der Index von 48,4 im Vormonat auf 50,7 Punkte. Die Stimmung ist aber noch gedrückt, weil die Exportaufträge durch die geringere Nachfrage in der Corona-Krise merklich fallen. Während das Konjunkturbarometer von “Caixin” stieg, war der Index des nationalen Statistikamtes am Vortag leicht von 50,8 auf 50,6 Punkte gefallen. Der Unterschied der beiden Messwerte liegt darin, dass sich “Caixin” stärker auf private und mittelständische unternehmen fokussiert, während der amtliche Index mehr staatliche Betriebe erfasst. Ein Wert über 50 deutet auf Expansion des verarbeitenden Gewerbes, während darunter von einer Kontraktion auszugehen ist. “Während die Industrieproduktion weiter etwas schneller zulegt, hat sich die gesamte Kauflust wegen der schwachen ausländischen Nachfrage nur leicht verbessert”, sagte “Caixin”-Ökonom Wang Zhe. Die wirtschaftlichen Aktivitäten nähern sich nach seinen Angaben der Normalität, während die Pandemie in China weitgehend unter Kontrolle ist und immer mehr Unternehmen wieder den Betrieb aufnehmen./lw/DP/fba