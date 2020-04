17:58 | 27.04.2020



Straßencafes in Litauen geöffnet – Regierung erwägt längere: Quarantäne



VILNIUS (dpa-AFX) – In Litauen durften am Montag im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen nach rund sechswöchiger Pause Straßencafes den Betrieb wieder aufnehmen. Auch weitere Erleichterungen für Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen in dem baltischen EU-Land traten in Kraft. Dabei gelten strenge Hygienevorschriften. Zugleich erwägt die Regierung die im März wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte landesweite Quarantäne erneut zu verlängern. “Die Wahrscheinlichkeit, dass die Quarantäne am 11. Mai aufgehoben wird, ist minimal”, sagte Gesundheitsminister Aurelijus Veryga am Montag in Vilnius. Einige Beschränkungen könnten auch für längere Zeit bestehen bleiben.

Litauen hat bisher 1449 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 44 Todesfälle verzeichnet. Die Regierung in Vilnius hat den Notstand ausgerufen und das gesamte Land bis 11. Mai unter eine bereits zweimal verlängerte Quarantäne gestellt. Mitte April wurden die Schutzvorschriften erstmals gelockert. Nach mehrwöchiger Schließung durften Einzelhändler unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Die Öffnung von Straßencafés gehört zur sogenannte zweite Phase auf dem Weg zurück in die Normalität. Litauische Medien berichteten von einem zunächst verhaltenen Zustrom von Besuchern, die nur maximal zu zweit an einem Tisch und in mindesten zwei Meter Abstand zu Personen an Nebentischen sitzen dürfen. Kühles Wetter und Zweifel an der Wirtschaftlichkeit hielten manche Gastronomen davon ab, Tische und Stühle im Freien aufzustellen. In Restaurants und Cafes dürfen derzeit keine Kunden bedient werden.

Auch Kosmetiksalons und Friseurläden durften wieder öffnen, ebenso wie Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Kirchen. Sportaktivitäten im Freien sind ebenfalls gestattet. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind dabei verboten. Nur bei Familien darf die Gruppe größer sein./awe/DP/nas