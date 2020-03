7:59 | 10.03.2020

Symrise will auch 2020 schneller wachsen als der Duftstoff- und Aromenmarkt

HOLZMINDEN (dpa-AFX) – Symrise will auch 2020 schneller wachsen als der relevante Markt für Duftstoffe und Aromen. Das erwartete Marktwachstum von etwa vier Prozent – auf Basis von Rohstoffkosten auf dem aktuellen Niveau und konstanten Wechselkursen – soll deutlich übertroffen werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Holzminden mitteilte. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen davon mehr als 20 Prozent hängen bleiben. Ein Händler bezeichnete den Ausblick in einer ersten Einschätzung als konservativ. Zu möglichen Belastungen durch das neuartige Coronavirus machte das Unternehmen allerdings keine Angaben. Langfristig bleibt das Unternehmen optimistisch. Bis 2025 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro steigen, nach rund 3,4 Milliarden Euro 2019. Hierzu sollen ein Wachstum aus eigener Kraft pro Jahr um durchschnittlich 5 bis 7 Prozent sowie Übernahmen beitragen. Für die Ebitda-Marge werden langfristig 20 bis 23 Prozent angepeilt./mis/jha/