15:39 | 07.01.2020

T-Mobile US zieht mit eigenen Marken mehr Vertragskunden an als erwartet

BELLEVUE (dpa-AFX) – Die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns T-Mobile US hat im vergangenen Geschäftsjahr mehr Neukunden an Land gezogen als ursprünglich gedacht. 2019 sind laut vorläufigen Zahlen insgesamt 4,5 Millionen Vertragskunden bei den eigenen Marken hinzugekommen, wie T-Mobile US am Dienstag in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen noch mit 4,1 bis 4,3 Millionen Neuzugängen gerechnet. Inklusive Prepaid-Anschlüssen zählte das Unternehmen 2019 nach Abzug von Kündigungen insgesamt 7 Millionen Neukunden. An der Börse legte die Aktie kurz vor Handelsbeginn leicht zu./kro/men/jha/