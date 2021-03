5:59 | 19.03.2021

Tag des Waldes: Amazonas-Gebiet weiter in Gefahr

MANAUS (dpa-AFX) – Auf den ersten Blick scheint es eine gute Nachricht zu sein: Den zweiten Monat in Folge ist die Abholzung im brasilianischen Amazonas-Gebiet im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. Dies geht aus den vorläufigen Daten des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (Inpe) hervor, das Satellitenbilder auswertet und mit einer schnellen Erhebung die Veränderungen des Waldes in Echtzeit untersucht. Demnach wurden im Januar und Februar 209 Quadratkilometer Regenwald vernichtet – weniger als die Hälfte der Vergleichsmonate des vergangenen Jahres. Allerdings weisen Experten wie Tasso Azevedo daraufhin, dass der Rückgang der Abholzung auch auf das Wetter zurückzuführen sein könnte. “Die Daten des Inpe zeigen, dass 48 Prozent des Amazonas-Gebiets im Januar und Februar wegen der Wolken nicht beobachtet werden konnten”, sagt Azevedo, Koordinator der Initiative “MapBiomas”, die die Entwaldung des Regenwaldes kartographisch dokumentiert, der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe sogar ein System, das die Abholzung unter den Wolken erkennt und vom Verteidigungsministerium betrieben wird, aber die Daten seien nicht öffentlich. Der WWF betonte zudem, dass es sich um einen Rückgang inmitten eines mehrjährigen Trends mit zunehmender Abholzung und aufeinander folgenden Rekorden handele; während der Corona-Pandemie nahm die Zerstörung dramatisch zu. So zeigen die Daten der Langzeitauswertung des Inpe zwischen August 2019 und Juli 2020 einen Anstieg der Abholzung um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sie erhöhte sich auf 11 088 Quadratkilometer. Dies entspricht 1,58 Millionen Fußballfeldern und ist der höchste Wert seit 2008./mfa/DP/zb