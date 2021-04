6:05 | 02.04.2021

TAGESVORSCHAU: Termine 02. bis 06. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine Freitag, den 02. April bis Dienstag, den 06. April:

——————————————————————————–

FREITAG, DEN 02. APRIL 2021 TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/21 EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Frankreich HINWEIS Feiertag “Karfreitag” AUT, AUS, BEL, CHE, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT; POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet

US-Anleihenmarkt bis 18.00 h ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 05. APRIL 2021 TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/21 (endgültig)

08:00 RUS: Markit PMI Dienste 03/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (endgültig) HINWEIS Feiertag “Ostermontag” AUT, AUS, BEL, CHE, CHN, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 06. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

17:00 USA: Applied Materials, Investor Meeting TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/21 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 04/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/21

14:30 USA: IWF Wirtschaftsprognose

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitale Eröffnung des IT-Trendkongresses “Agenda #ITT21” zu digitalen Lösungen und Technologien im Automobil- und Maschinenbau 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu “Cum-Ex”-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zu politischen Gesprächen in der Türkei. Die beiden EU-Spitzen wollen Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen. Hintergrund der Reise sind die Beschlüsse des EU-Gipfels am 25. März. Bei ihm hatten sich die Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, die Beziehungen zur Türkei schrittweise wieder auszubauen. HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

__________________________________________________________________

