6:05 | 02.07.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 02. Juli 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 02. Juli:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Grenke, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Berentzen-Gruppe, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cenit AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: KfW Telefon-Pk zum “Gründungsmonitor 2020”

10:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Rechtsstreit zwischen Helaba und Société Générale um Haftung bei “Cum-Ex”-Aktiengeschäften

13:00 DEU: BMW-Chef Oliver Zipse und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eröffnen BMW- Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 06/20

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/20

14:30 USA: Handelsbilanz 05/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Branchengespräch Luftfracht 2020 des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV) DEU: Deutsche EU-Ratspräsidentschaft: Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommission besprechen Arbeitsprogramm

+ 1630 Gemeinsame Pk von Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (per Videokonferenz) DEU: Deutschland übernimmt ab 1. Juli den Vorsitz der Ostsee-Meeresschutzkommission

+ 0930 Rede Bundesumweltministerin Svenja Schulze 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Informationsaustausch in Steuersachen 10:00 DEU: Jahres-Pk der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Entwicklung des Niedriglohnsektors in Deutschland 16:30 DEU: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) diskutiert mit Bürgern über die Zukunft des Gesundheitssystems per Livestream HINWEIS

USA: Anleihenmarkt – verkürzter Handel (bis 20.00 h)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi