6:05 | 02.11.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 02. November 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 02. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 h Call)

07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:35 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

22:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SDax-Änderungen werden wirksam:

Rein: Cropenergies, Raus: Rocket Internet

CND: Nutrien, Q3-Zahlen

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: Estee Lauder, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 09/20

