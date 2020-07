6:05 | 03.07.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 03. Juli 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 03. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: VDA / VdIK / KBA – Pkw-Neuzulassungen 06/20

10:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Verband der Automobilindustrie (VDA) – Halbjahres-Pk als Video-Call TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 06/20

03:45 CHN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe Dienste 06/20

09:15 ESP: PMI Dienste 06/20

09:45 ITA: PMI Dienste 06/20

09:50 FRA: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 05/20

10:00 EUR: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/20 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesrat Themen u.a. Kohleausstieg (siehe separater Planungseintrag), Grundrente, Nachtragshaushalt, Gesetz gegen Hass im Netz.

+ 0930 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Zielen der EU-Ratspräsidentschaft HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

