6:05 | 04.02.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 04. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 04. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: DWS, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen

07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 NLD: TomTom, Q4-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 NOR: Aker BP, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Hannover Rück, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde und Eckdaten zum Geschäftsjahr 2020 (Call 8.30 h)

07:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Compugroup, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas, Jahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q4-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Q4/20

09:00 DEU: Auto1, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 12/20

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Volvo Car Group, Jahreszahlen

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: GoPro, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen

USA: International Paper, Q4-Zahlen

USA: The New York Times, Q4-Zahlen

USA: Pinterest, Q4-Zahlen

USA: AmerisourceBergen, Q1-Zahlen

USA: Snap Q4-Zahlen

USA: Peloton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Januar)

10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 01/21

10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/20

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Produktivität Q4/20 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Online-Symposium Sparkassen und Genossenschaftsbanken: “Perspektiven nach Corona” 11:00 DEU: Online-Pk Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mit einer Bilanz zu den wesentlichen Entwicklungen im Nahverkehr 2020 13:45 EUR: Online-Pk des Europäischen Parlaments zu EU-Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft 15:30 EUR: Debatte über die europäische Impfkampagne gegen COVID-19. Lokal- und Regionalpolitiker aus der ganzen EU diskutieren mit Hans Kluge, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, über die europäische Impfstrategie. 18:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema “Ist das Finanzsystem in Europa krisensicher?”. Veranstalter sind die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und das Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

