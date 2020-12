17:35 | 31.12.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 04. Januar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 04. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

FRA: PSA und Fiat Chrysler, Hauptversammlungen vor geplanter Fusion TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauausgaben 11/20 SONSTIGE TERMINE

GBR: Gericht gibt Urteil im US-Auslieferungsantrag gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange bekannt

