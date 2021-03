6:05 | 04.03.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 04. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 04. März:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.30 h)

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (Call 7.30 h) (Online-Jahres-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.00 h)

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (Call 8.30 h) (Online-Jahres-Pk 10.30 h)

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h)

07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 11.30 h)

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 11.00 h)

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Daimler Buses, Online-Jahres-Pk

10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

12:30 DEU: Siemens Mobility Pk zur allgemeinen Geschäftsentwicklung und Enthüllung Design für neue U-Bahnzüge für London mit CEO Michael Peter

22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

22:15 USA: Gap, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht 2020

GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

USA: Broadcom, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/21

08:00 DEU: Großhandel (Umsatz) Q4/20

09:30 DEU: PMI Bauwesen 02/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/21

14:30 USA: Produktivität Q4/20 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (endgültig)

18:00 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell SONSTIGE TERMINE

02:00 CHN: Pk zu Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses, Peking 10:30 DEU: Online-Pk des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) 11:00 DEU: Online-Jahres-Pk der Volksbanken Raiffeisenbanken des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands 12:00 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Die ökonomischen Folgen der Pandemie. Es diskutieren die Präsidenten der Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute. 14:30 DEU: Online-ADAC Mobilitätsgespräch zu Vorstellung einer Studie zu Veränderungen des Tourismus durch die Corona-Pandemie u.a. mit ADAC-Vorstand Dieter Nirschl AUT: Online-Ministertreffen der Opec+-Staaten. Die insgesamt 23 Staaten beraten über die Förderstrategie ab April. Bis dahin gilt unter anderem eine freiwillige Förderkürzung von Saudi-Arabien.

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi