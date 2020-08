6:05 | 07.08.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 07. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 07. August:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Medigene, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Österreichische Post, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Dr. Hönle, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Standard Life Aberdeen, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online)

11:45 DEU: LEG Immobilien Call zu Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 07/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 06/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 06/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 07/20

08:00 DEU: Fleischproduktion 1. Halbjahr 2020

08:45 FRA: Industrieproduktion 06/20

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 06/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 06/20

10:00 ITA: Handelsbilanz 06/20

10:00 DEU: Bundesbank veröffentlicht Falschgeldzahlen für das

erste Halbjahr 2020

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/20

21:00 USA: Konsumentenkredite 06/20 EUR: Moody’s Ratingergebnis Malta, Tschechien

EUR: Fitch Ratingergebnis Russland SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Verkündigungstermin zu Zulässigkeit einer Klage Financialright gegen Audi im Dieselskandal vor dem Landgericht

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi