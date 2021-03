6:05 | 08.03.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 08. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 08. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: bet-at-home.com, Jahreszahlen (detailliert)

10:30 DEU: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk

11:30 DEU: Lufthansa und Deutsche Bahn, Online-Pressegespräch mit den Vorstandsmitgliedern Harry Hohmeister (Lufthansa) und Berthold Huber (Deutsche Bahn) zum Ausbau der Zusammenarbeit

13:30 DEU: Lufthansa-Technik, Online-Jahres-Pk

14:00 NLD: Stellantis, außerordentliche Hauptversammlung

14:00 DEU: BGH urteilt im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi

14:30 USA: Cigna, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 01/21

07:45 CHE: Seco: Arbeitslosenzahlen 02/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/21

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 03/21

11:00 GRC: BIP Q4/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/21 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Vorstellung der aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) anlässlich der bevorstehenden ITB DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die private Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgat HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen °

