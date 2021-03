6:05 | 09.03.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 09. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 09. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen

07:00 CHE: Rieter, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.30 h)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h)

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.30 h)

16:00 USA: Chevron, Investor Day

19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

22:00 USA: Sonos, Virtual Investor Event TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Leonardo, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/21

07:45 CHE: Seco, Arbeitsmarktdaten 02/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 01/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 02/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungs-Pk Internationale Tourismus-Börse ITB. Die ITB findet wegen der Corona-Pandemie online statt. 12:30 DEU: Integrationsgipfel im Kanzleramt

um 15:10 Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey DEU: Online-Fachkonferenz “Elektromobilität vor Ort” des Bundesverkehrsministeriums, Berlin DEU: Digitale Tagung Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel, VKU-Präsident Michael Ebling, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, FDP-Chef Christian Lindner, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesumweltministerin Svenja Schulze

