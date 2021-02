6:05 | 10.02.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Delivery Hero, Trading Update Jahr 2020

07:35 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung (online)

10:00 GBR: Shell Strategy Day

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk (online)

11:30 DEU: Digitales FDP-Pressegespräch zum Untersuchungsausschuss Wirecard-Skandal mit Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

22:05 USA: Zynga, Q4-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic, Jahreszahlen

DNK: Vestas, Jahreszahlen

DNK: DSV Panalpina, Jahreszahlen

JPN: Toyota Motor, 9Monatszahlen

NLD: Adyen, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Jahreszahlen

NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

NOR: Equinor, Jahreszahlen

NOR: Storebrand, Jahreszahlen

USA: Altice USA, Q4-Zahlen

USA: International Flavors & Fragance, Q4-Zahlen

USA: iRobot, Q4-Zahlen

USA: Sonos, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 01/21

02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 12/20

08:00 GBR: BIP Q4/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 11/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/20

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 01/21

14:30 USA: Realeinkommen 01/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Entscheidung des Europaparlaments zu 672,5 Milliarden Euro des Corona-Aufbauplans 09:00 EUR: Entscheidung des Europaparlaments zur Kreislaufwirtschaft 10:00 DEU: TU München stellt Studie zu schwach ausgeprägtem Gründergeist unter Deutschlands Forschern vor (Online-Pk) 10:00 DEU: Landgericht München verhandelt Burda-Klage gegen Gesundheitsportal des Bundes auf Google 10:00 DEU: Deutsche Automobil Treuhand (DAT) veröffentlicht den “DAT Report 2021” 10:00 DEU: ifo-Präsident Clemens Fuest stellt Jahresbericht der European Economic Advisory Group zur europäischen Wirtschaft vor 11:00 DEU: Online-Pressekonferenz zur Branchenstudie “Fahrradwirtschaft in Deutschland”. Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie hat die Untersuchung im Auftrag von Branchenverbänden erstellt. 14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie – Videokonferenz Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder DEU: Verhandlungsauftakt – Gewerkschaft Verdi fordert in der Privaten Energiewirtschaft Baden-Württemberg Gehaltssteigerungen von fünf Prozent °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi