6:05 | 10.06.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juni 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: DWS: Ausblick auf das 2. Halbjahr 2020 – Online-Veranstaltung

11:00 DEU: Pk des Energiekonzerns Eon zum Modellprojekt “SmartQuart” für klimaneutrale Stadtviertel

14:00 CHE: ABB, CEO Björn Rosengren Online-Präsentation Unternehmensausblick DEU: Tarifgipfel der Lufthansa mit den Gewerkschaften Cockpit, Ufo und Verdi zum Konzernumbau wegen der Corona-Krise TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/20

01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/20

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/20

08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q1/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 04/20

10:00 FRA: OECD: Konjunkturausblick 2020

13:00 EUR: Rede von EZB-Direktorin Isabel Schnabel auf Online-Seminar der Florence School of Banking and Finance

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/20

14:30 USA: Realeinkommen 05/20

15:30 EUR: Rede von EZB-Vizepräsident De Guindos (online) bei einem Event organisiert von Institute of International and European Affairs (IIEA)

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Vorstellung des Jahresberichts 2019 der Kooperationsvereinbarung “Leistbare Mieten. Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung” mit Wohnsenatorin Katrin Lompscher (Linke) 10:00 DEU: Virtuelle Pk mit dem Leiter der Abteilung Internationales im Bundesumweltministerium, Karsten Sach zur Vorstellung der globalen Trends bei Investitionen in erneuerbare Energien 2020 10:00 DEU: Online-Pressegespräch des zentralen Beratungsgremiums der Bundesregierung zur Hightech-Strategie 2025 10:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über die Einsprüche von drei Kölsch-Brauereien gegen Bierkartell-Bußgelder der Kartellamtes 11:00 DEU: Sitzung des Digitalrates per Videokonferenz u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesministerin Julia Klöckner 11:00 GBR: Veröffentlichung des Globalen Friedensindexes (GPI) – Veranstalter ist das Institut für Ökonomie und Frieden (IEP) DEU: Bundesaußenminister Heiko Maas reist nach Israel: Schwierige Gespräche über geplante Annexion palästinensischer Gebiete EUR: EU-Kommission stellt einen Bericht zur Verbreitung von Desinformationen in der Corona-Krise vor

