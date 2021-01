6:05 | 12.01.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika, Umsatz 2020

08:00 DNK: Bang & Olufsen, Q2-Zahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure DEU: Sondersitzung Wirecard-Ausschuss

CHE: Ferrexpo plc, Q4 Umsatz TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 11/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM 11:00 DEU: BDI, Online-Jahresauftakt-Pk mit dem neuen BDI-Präsidenten Siegfried Russwurm und BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang 17:00 DEU: Luftverkehr-Forum mit Peter Gerber, Präsident Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens München, Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Verkehr USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt

15.00 h General Motors Keynote CEO Mary Barra, 17.00 h AMD Keynote CEO Dr. Lisa Su °

