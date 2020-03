17:35 | 11.03.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. März 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. März ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen + 10 h Bilanz-Pk

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen + 9 h Investorenkonferenz, 12 h Bilanz-Pk

10:00 DEU: Chemieverband VCI berichtet über die Branchenkonjunktur im 4. Quartal 2019, Frankfurt/M.

21:00 USA: Oracle Q3-Zahlen

21:15 USA: Slack Technologies, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Akasol AG – Capital Market Day, Langen

DEU: SGL Group, Jahreszahlen

ITA: Tod’s, Jahreszahlen

ITA: De Longhi, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

USA: Adobe, Q1-Zahlen

USA: Broadcom, Inc., Q1-Zahlen

USA: Gap, Q4-Zahlen, San Francisco TERMINE KONJUNKTUR

09:00 DEU: EZB-Ratssitzung mit Zinsentscheidung (13.45 h) + Pk 14.30 h

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft (IfW) veröffentlicht Frühjahrs-Konjunkturprognose für Deutschland, den Euroraum und die Welt, Kiel

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/20

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Verbraucherpreise 02/20 SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil zur «WarnWetter-App» des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Karlsruhe 11:00 DEU: Konferenz «Digital X» zum Thema Unternehmen und Digitalisierung, Berlin 10:30 DEU: Jahres-Pk des Sparkassenverbandes Niedersachsen, Hannover 18:00 DEU: 4. Hessischer Bankentag, Frankfurt/M.

