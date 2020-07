6:05 | 13.07.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Juli 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Juli: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/20 und Q2/20

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundewswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/20

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/20

10:00 BGR: Handelsbilanz 05/20

12:00 IRL: Handelsbilanz 05/20 SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Verleihung des Future Insight Preises des Merck-Konzerns

Der Forschungspreis ist mit einer Million Euro dotiert und wird in der Kategorie “Multidrug Resistance Breaker” virtuell verliehen. Mit Merck-Vorstandschef Stefan Oschmann und Laudatio von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi