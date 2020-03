6:05 | 13.03.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 13. März 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. März ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen

07:35 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen 10:00 DEU: Hauptversammlung MVV Energie AG, Mannheim

16:30 DEU: Aktionstag gegen Lohndumping bei Starbucks, McDonald’s & Co., Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bilfinger, Veröffenlichung Geschäftsbericht mit detaillierten Jahreszahlen

DEU: Deutsche Börse, Veröffenlichung Geschäftsbericht mit detaillierten Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verberaucherpreise (endgültig) 02/20

13:30 USA: Import- und Exportpreise 02/20

15:00 USA: Verbraucherstimmung Universität Michigan 03/20 EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich, Portugal, Ukraine

EUR: Moody’s Ratingergebnis Polen, Slowakei SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt Streit um feuchte Wand nach Kauf einer Eigentumswohnung, Karlsruhe

