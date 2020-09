6:05 | 14.09.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 14. September 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 14. September: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Hannover Rück Telefon-PK zum Rendez-Vous de Septembre 14:00 CHE: Roche, Pharma Day (online) 14:00 DEU: Verhandlung von Schadenersatzklage des Landes gegen Volkswagen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 07/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Verwaltungsgerichtshof entscheidet über Dieselfahrverbote in Limburg und Offenbach DEU: Bitkom stellt Schüler-Studie zur Digitalisierung der Bildung vor NLD: Konflikt Iran-USA vor höchstem UN-Gericht. Im Rechtsstreit zwischen dem Iran und den USA beginnt die Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof. Der Iran hatte die USA verklagt wegen der Beschlagnahme iranischer Vermögen 2016. Zunächst befassen sich UN-Richter Beschwerden gegen das Verfahren der USA.

